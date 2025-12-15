Dziś na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie odbył się pogrzeb Agnieszki Maciąg. Modelka, która zmarła 27 listopada 2025 roku w wieku 56 lat po walce z nowotworem, spoczęła w Alei Zasłużonych. Uroczystość zgromadziła wielu bliskich, przyjaciół i fanów. W kaplicy pożegnań umieszczono portret uśmiechniętej Agnieszki oraz cytat: „Od Ciebie przyszłam i do Ciebie wracam”.

Poruszające sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg

Rodzina, przyjaciele i fani wzięli dziś udział w ostatnim pożegnaniu Agnieszki Maciąg, która zmarła w wieku 56 lat. Śmierć cenionej modelki, która była ikoną lat 90. wstrząsnęła opinią publiczną. Podczas pogrzebu Anna Nowak-Ibisz zwróciła się do męża Agnieszki Maciąg, a jej słowa poruszały do łez.

Wzruszający moment nastąpił również, gdy po złożeniu urny żałobnicy symbolicznie wrzucali do grobu płatki biało-różowych róż zamiast ziemi. Media informują także, co po zakończeniu ceremonii zrobił mąż Agnieszki Maciąg.

Robert Wolański żegna żonę w wyjątkowy sposób

Mąż Agnieszki Maciąg poruszył wszystkich obecnych swoim gestem. Jak relacjonował Fakt, po zakończeniu ceremonii Robert Wolański podziękował zgromadzonym i poprosił, by pamiętali, jaka była naprawdę Agnieszka i ile dobrego dała ludziom. W tym momencie Wolański trzymając zdjęcie ukochanej żony przytulił portret do serca... Gest męża Agnieszki Maciąg porusza do głębi.

Na uroczystości pogrzebowej pojawiło się wiele znanych osobistości. Obecni byli m.in. Monika Olejnik z Tomaszem Ziółkowskim, aktor Piotr Adamczyk z partnerką, Paweł Wilczak, Olivier Janiak z Karoliną Malinowską, Piotr Wojtasik, Jolanta Borowiec oraz 87-letnia Barbara Wrzesińska.

