Już niebawem polska premiera magazynu "GQ", uznawanego za jedno z najbardziej prestiżowych światowych czasopism lifestylowych dla mężczyzn, którego redaktorem naczelnym został gwiazdor TVN, Oliwier Janiak. Zanim jednak gazeta trafi na sklepowe półki za nami oficjalna impreza promująca magazyn.

Plejada gwiazd na imprezie magazynu "GQ"

Patrząc na zdjęcia naszych rodzimych gwiazd z premiery magazynu "GQ" można pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie czerń była niepisanym dress codem tego wydarzenia. Na czarny total look postawiła m.in Dorota Szelągowska, łącząc koronkową sukienkę w stylo boho chic z oversizową marynarką i torebką na grubym łańcuchu. Na koronkę skusiła się również znana z zamiłowania do zabawy modą Agnieszka Woźniak-Starak. Tego wieczoru postawiła na mini sukienkę o marynarkowym kroju w subtelne, cienkie pionowe jasne paski, którą zestawiła z modnymi koronkowymi rajstopami. Całość stylizacji dopełniły fantazyjne czarne kowbojki ze złotymi aplikacjami i klamrami raz mini torebka w kolorze indygo. Na takie samo połączenie kolorystyczne zdecydowała się również Joanna Opozda. Czarną mikromini sukienkę z asymetrycznym dekoltem w literę "V" połączyła z czarnymi, gładkimi rajstopami, mini torebką i czółenkami na obcasie w odcieniu indygo.

Z kolei znana z takich hitów jak "Skazana" czy "Pati" Aleksandra Adamska skusiła się na czarny oversizowy garnitur, który połączyła z nonszalancko zarzuconym szalem i satynowym topem w bieliźnianym stylu. Na świetnie skrojony kombinezon w garniturowym stylu zdecydowała się także Omenaa Mensah, która na ściance pozowała u boku ukochanego męża, Rafała Brzoski. Zaś Ewa Chodakowska postawiła na podkreślenie wszystkich atutów swojej wysportowanej sylwetki, prezentując się na czerwonym dywanie w głęboko wyciętym, satynowym gorsecie, uwydatniającym jej talię osy, który zestawiła z luźnymi spodniami i czółenkami na obcasie z połyskliwą aplikacją. Na czerń postawiła też Joanna Racewicz, prowadząca swój autorski program "Własnym Głosem" na Party.pl, który pojawia się co dwa tygodnie w piątki na naszym kanale na YouTube. Na imprezie pojawiła się w długiej sukience w marynarkowym stylu, do której dobrała małą czarną torebkę i złotą biżuterię.

Na evencie nie zabrakło także przewodniczącej jury polskiej edycji "Top Model" Joanny Krupy. Na premierze ma magazynu "GQ Poland" odziana w stylową, dopasowaną spódnicę o długości maxi z drapowaniem po bokach i stylowy gorset, modelka pozowała na ściance u boku swojej siostry, Marty Krupy, z którą niedawno pojawiła się też na Balu Fundacji TVN.

Nie tylko czerń. Rozenek-Majdan i Wojciechowska olśniły na imprezie

Choć większość gwiazd postawiła na klasyczne czarne total looki, to nie zabrakło też kolorowych stylizacji. Posągowa Małgorzata Rozenek-Majdan, znana jest swojego wysublimowanego stylu, utrzymanego w estetyce "old money" na ściance pozowała u boku ukochanego męża w białym, stylowym komplecie. Spodnie typu palazzo połączyła z oversizową, wiązaną w talii marynarką. Do tego beżowe czółenka z klamrą wysadzaną kryształkami, charakterystyczną dla Manolo Blahnik i kultowa torebka Savette. Radosław Majdan, podobnie jak Oliwier Janiak, tego dnia postawił na granatowy garnitur i koszulę w zbliżonym odcieniu.

Z kolei Martyna Wojciechowska olśniła w oversizowym garniturze w najgorętszym odcieniu tego sezonu. Burgundowa tkanina w cieniutkie, pionowe, jasne paski, pięknie podkreśliła karnację gwiazdy TVN. Całość stylizacji dopełniła złota i srebrna biżuteria oraz klasyczne czółenka na obcasie w burgundowej tonacji.

