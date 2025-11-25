Mikołaj "Bagi" Bagiński po zakończeniu udziału w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" i spektakularnym zwycięstwie nie zwalnia tempa i najwyraźniej nie zamierza znikać z show-biznesu. Influencer właśnie pojawił się na premierze hitowej bajki "Zwierzogród" 2, ale nie był sam. Towarzyszyła mu siostra, którą widzowie Polsatu mieli okazję poznać w "Tańcu z Gwiazdami" podczas ich wspólnego tańca oraz Magdalena Tarnowska. Wygląda na to, że kontynuują relację z programu. Przyjaźń widać na pierwszy rzut oka...

Mikołaj "Bagi" Bagiński na premierze "Zwierzogrodu" 2

Mikołaj "Bagi" Bagiński dopiero co wygrał jubileuszową 17. edycję "Tańca z Gwiazdami" i razem z Magdaleną Tarnowską pokazali, że sympatia widzów jest ogromnie ważna. Po ich zwycięstwie w sieci zawrzało. Pojawiały się komentarze, że "wygrał TikTok a nie taniec", a "Bagi" w odpowiedzi na kontrowersje żartował, że zamierza odesłać Kryształową Kulę. Po tej aferze wydaje się, że influencer zdobył jeszcze większą sympatię i nie ukrywa, że jego celem jest odczarować wizerunek młodych ludzi. Wydaje się, że osiągnął swój cel i pokazał, że popularność można przekuć w coś dobrego.

Teraz pokazuje, że po "Tańcu z Gwiazdami" nie zamierza znikać z show-biznesu i jeszcze zobaczymy go na ściankach. "Bagi" właśnie pojawił się na premierze drugiej części kultowej bajki "Zwierzogród" i zabrał na nią swoją siostrę Matyldę, a tego dnia u ich boku nie mogło zabraknąć też Magdaleny Tarnowskiej, która nie ukrywała, że już w programie między nimi pojawiła się przyjaźń i doskonale się dogadują.

