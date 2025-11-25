Mikołaj "Bagi" Bagiński zabrał siostrę na premierę filmu. Towarzyszyła im Magdalena Tarnowska!
Mikołaj "Bagi" Bagiński po wygranej w "Tańcu z Gwiazdami" nie znika z show-bizesu i właśnie pojawił się na ściance podczas premiery. Influencer z uśmiechem na twarzy pozował do zdjęć, a na ściance towarzyszyła mu taneczna partnerka i jego ukochana siostra. Razem wyglądali fantastycznie i widać, że świetnie się bawili. Zobaczcie sami!
Mikołaj "Bagi" Bagiński po zakończeniu udziału w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" i spektakularnym zwycięstwie nie zwalnia tempa i najwyraźniej nie zamierza znikać z show-biznesu. Influencer właśnie pojawił się na premierze hitowej bajki "Zwierzogród" 2, ale nie był sam. Towarzyszyła mu siostra, którą widzowie Polsatu mieli okazję poznać w "Tańcu z Gwiazdami" podczas ich wspólnego tańca oraz Magdalena Tarnowska. Wygląda na to, że kontynuują relację z programu. Przyjaźń widać na pierwszy rzut oka...
Mikołaj "Bagi" Bagiński na premierze "Zwierzogrodu" 2
Mikołaj "Bagi" Bagiński dopiero co wygrał jubileuszową 17. edycję "Tańca z Gwiazdami" i razem z Magdaleną Tarnowską pokazali, że sympatia widzów jest ogromnie ważna. Po ich zwycięstwie w sieci zawrzało. Pojawiały się komentarze, że "wygrał TikTok a nie taniec", a "Bagi" w odpowiedzi na kontrowersje żartował, że zamierza odesłać Kryształową Kulę. Po tej aferze wydaje się, że influencer zdobył jeszcze większą sympatię i nie ukrywa, że jego celem jest odczarować wizerunek młodych ludzi. Wydaje się, że osiągnął swój cel i pokazał, że popularność można przekuć w coś dobrego.
Teraz pokazuje, że po "Tańcu z Gwiazdami" nie zamierza znikać z show-biznesu i jeszcze zobaczymy go na ściankach. "Bagi" właśnie pojawił się na premierze drugiej części kultowej bajki "Zwierzogród" i zabrał na nią swoją siostrę Matyldę, a tego dnia u ich boku nie mogło zabraknąć też Magdaleny Tarnowskiej, która nie ukrywała, że już w programie między nimi pojawiła się przyjaźń i doskonale się dogadują.
Zobaczcie, jak prezentowali się na premierze! Prawda, że wyglądali fantastycznie?
