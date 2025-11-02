Każda stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak może być inspiracją do stworzenia nonszalanckiego, ale eleganckiego looku. Tak też jest w przypadku jej najnowszego outfitu. Dziennikarka postawiła na najmodniejszą kurtę sezonu, a w sieci zawrzało.

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej kurtce "suede fringe jacket"

Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła w koszuli "Air Shirt", tym razem po raz kolejny przyciąga uwagę fanów mody i internautów. Tym razem zachwyciła jesienną stylizacją, którą zaprezentowała na Instagramie. Głównym elementem jej outfitu była zamszowa kurtka w odcieniu gorzkiej czekolady typu "suede fringe jacket".

Dziennikarka zestawiła ją z golfem, szerokimi spodniami z mankietami oraz brązowymi botkami i torebką w tym samym tonie. Stylizacja, choć pozornie codzienna, została określona jako gotowa do pokazania na ulicach Mediolanu podczas fashion weeku. Połączenie komfortu i elegancji z wyraźnym odniesieniem do stylu western to znak rozpoznawczy tegorocznych trendów.

Piękna stylówka.

Pani Agnieszko z lubością zawsze zerkam na Pani niesamowita kobiecość i zmysł ubierania się . Czasami podkradam pomysły i styl.

Pięknie i super stylowo - komentują zachwyceni internauci.

Kurtki "suede fringe jacket" niebawem zaleją ulice

Moda jesienią 2025 wraca do klasyki w nowym wydaniu. Skórzane kurtki ustępują miejsca zamszowym projektom z frędzlami. Frędzle pojawiają się w luksusowych wersjach, dalekich od festiwalowego klimatu, zamiast tego nawiązują do eleganckiego westerncore’u. Zamszowe frędzle to nie tylko element dekoracyjny, dodają ruchu, głębi i luksusowego charakteru każdej stylizacji. Agnieszka Woźniak-Starak, poprzez swoją stylizację, dołączyła do grona ikon, które kreują najnowsze trendy.

Ten model idealnie wpisuje się również w styl "modern cowgirl", który łączy motywy Dzikiego Zachodu z nowoczesną estetyką miejską. Podstawą stylu "modern cowgirl" są naturalne materiały, ciepłe barwy i detale, które przyciągają wzrok. Stylizacja dziennikarki to idealny przykład tego kierunku: zamsz, frędzle, ziemiste kolory i przemyślane dodatki tworzą całość, która emanuje miejską nonszalancją i luksusem.

Jak nosić kurtkę z frędzlami w sezonie jesień–zima 2025/2026?

Kurtka z frędzlami to mocny akcent, który sam w sobie buduje stylizację. W miejskim wydaniu warto zestawić ją z prostymi jeansami, białym T-shirtem i masywnymi butami. Efekt niewymuszonego luksusu gwarantowany. Dla bardziej eleganckiego looku zamszową kurtkę można połączyć z jedwabną sukienką, spódnicą midi lub czarnymi cygaretkami i koszulą. Kontrast między zamszem a delikatnymi tkaninami nadaje outfitowi wyjątkowy charakter. Drobne dodatki, jak złote kolczyki czy klasyczna torebka, podkreślą miejski glamour z lat 70.

Kurtki "suede fringe jacket" kupisz w sieciówkach

Moda inspirowana gwiazdami szybko trafia do sieciówek. To także doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o stylizacji w duchu "modern cowgirl", ale nie chcą wydawać fortuny. W ofertach popularnych sieciówek znalazłam dla was prawdziwe perełki. W Sinsay za 59,99 złotych kupicie piękną kurtkę w karmelowym kolorze z frędzlami na plecach.

Kurtka "suede fringe jacket" z Sinsay za 59,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 159,99 złotych znajdziecie kurtkę "suede fringe jacket" z zamszową fakturą i frędzlami w czekoladowym odcieniu i o wygodnym kroju, które sprawiają, że każda kobieta może poczuć się jak ikona mody.

Kurtka "suede fringe jacket" z Reserved za 159,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Również w Zarze za 249 złotych czeka na was modna zamszowa kurtka "suede fringe jacket" z frędzlami i skrzyżowanym zapięcie, z przodu na kryte guziki.

