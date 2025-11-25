Dokładnie 25 listopada w Warszawie w teatrze Scena Relax odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Pani domu jest tylko jedna". Sztukę obejrzeli m.in. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, których nie zabrakło na premierze. Para chętnie pozowała do zdjęć na ściance.

Czułości Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w teatrze

O tym, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą media rozpisywały się już od dawna, ale zakochani potwierdzili plotki na swój temat dopiero w połowie września. Dokładnie w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Marcin Rogacewicz namiętnie pocałował Agnieszkę Kaczorowską informując tym samym, że tworzą szczęśliwy związek.

Dziś zakochani coraz chętniej pokazują się razem. Niedawno Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zadebiutowali jako para na premierze spektaklu, a teraz para pojawiła się na kolejnej ściance. Tancerka i aktor we wtorkowy wieczór wybrali się do teatru Scena Relax na premierę sztuki "Pani domu jest tylko jedna".

Agnieszka Kaczorowska błyszczała w eleganckim garniturze

Agnieszka Kaczorowska jak zwykle skradła show pozując na ściance. Gwiazda serialu "Klan" i tancerka na uroczystej premierze zadała szyku w eleganckim garniturze w najmodniejszym kolorze sezonu, czyli w brązie.

Tylko spójrzcie na zdjęcia z premiery! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Roacewicz czule tulili się na ściance.

Zakochani Kaczorowska i Rogacewicz razem na ściance fot. Wojciech Olkusnik/East News

