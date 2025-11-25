Zakochani Kaczorowska i Rogacewicz razem na premierze w teatrze. Miłość kwitnie!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się razem na kolejnej oficjalnej imprezie. Tym razem zakochani wybrali się na premierę spektaklu w Scenie Relax w Warszawie. Para czule się do siebie przytulała. Tylko spójrzcie na ich najnowsze zdjęcia!
Dokładnie 25 listopada w Warszawie w teatrze Scena Relax odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Pani domu jest tylko jedna". Sztukę obejrzeli m.in. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, których nie zabrakło na premierze. Para chętnie pozowała do zdjęć na ściance.
Czułości Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w teatrze
O tym, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą media rozpisywały się już od dawna, ale zakochani potwierdzili plotki na swój temat dopiero w połowie września. Dokładnie w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Marcin Rogacewicz namiętnie pocałował Agnieszkę Kaczorowską informując tym samym, że tworzą szczęśliwy związek.
Dziś zakochani coraz chętniej pokazują się razem. Niedawno Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zadebiutowali jako para na premierze spektaklu, a teraz para pojawiła się na kolejnej ściance. Tancerka i aktor we wtorkowy wieczór wybrali się do teatru Scena Relax na premierę sztuki "Pani domu jest tylko jedna".
Agnieszka Kaczorowska błyszczała w eleganckim garniturze
Agnieszka Kaczorowska jak zwykle skradła show pozując na ściance. Gwiazda serialu "Klan" i tancerka na uroczystej premierze zadała szyku w eleganckim garniturze w najmodniejszym kolorze sezonu, czyli w brązie.
Tylko spójrzcie na zdjęcia z premiery! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Roacewicz czule tulili się na ściance.
Zobacz także: Pela skomentował związek Kaczorowskiej i Rogacewicza. Naprawdę to powiedział