3 stycznia 2026 roku Damiano David, wokalista zespołu Måneskin, oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Dove Cameron oficjalnie potwierdzili swoje zaręczyny. Para opublikowała na Instagramie wspólne, romantyczne zdjęcia, na których uwagę przykuwa pierścionek zaręczynowy na palcu Dove Cameron.

Damiano David i Dove Cameron zaręczyli się

Damiano David zyskał międzynarodową sławę w 2021 roku po tym, gdy wraz ze swoim zespołem Måneskin wygrał Eurowizję. Wówczas rodzime i zagraniczne media zaczęły interesować się nie tylko twórczością artysty, jego modowymi wyborami, ale też prywatnym życiem. Choć od 2017 roku wokalista był w związku z Giorgią Soleri, to niedawno wyszło na jaw, że Damiano David przez lata żył w otwartym związku.

W czerwcu 2023 roku Damiano David ogłosił rozstanie z Giorgią Soleri. Największe poruszenie wywołało jednak nagranie, które pojawiło się na kilka dni przed ogłoszeniem rozstania, na którym muzyk całował się ze znaną amerykańską aktorką i piosenkarką, Dove Cameron. Od tego czasu o parze zrobiło się głośno. Już w październiku 2025 roku media zaczęły spekulować o możliwych zaręczynach pary. Wszystko za sprawą zdjęć paparazzi zrobionych w Sydney, na których Dove Cameron miała na palcu pierścionek. Informatorzy portalu TMZ potwierdzali wtedy, że aktorka nie może się doczekać kolejnego etapu w ich związku.

Mimo intensywnych plotek para nie komentowała doniesień aż do początku stycznia 2026 roku, kiedy to opublikowali oficjalne potwierdzenie. Damiano David i Dove Cameron zaręczyli się.

Damiano David i Dove Cameron opublikowali romantyczne zdjęcia z zaręczyn

W sobotę, 3 stycznia 2026 roku, Damiano David podzielił się ze światem radosną nowiną. Wokalista Måneskin zamieścił na Instagramie serię romantycznych zdjęć z partnerką, pisząc:

To będzie piękny rok - dodając do tego emotikony serca i pierścionka.

Także na instagramowym koncie Dove Cameron pojawiły się romantyczne zdjęcia z Damiano Davidem, na których aktorka z dumą prezentuje zaręczynowy pierścionek.

Moja ulubiona część życia. Szczęśliwego Nowego Roku - napisała.

Zdjęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród fanów, którzy od dawna śledzili rozwój ich związku. Obie publikacje zebrały tysiące polubień i komentarzy pełnych gratulacji.

Internauci ruszyli z gratulacjami: "To będzie królewski ślub"

Na opublikowanych fotografiach widać zakochaną parę w czułych objęciach. Damiano David całuje Dove Cameron w czoło, a aktorka z dumą prezentuje imponujący pierścionek, który wieńczy duży błyszczący kamień, który od razu przyciąga uwagę. Fani natychmiast zareagowali na romantyczne zdjęcia.

W komentarzach na Instagramie pojawiły się dziesiątki tysięcy gratulacji i wzruszających wpisów. "Całe szczęście świata dla was obojga", "Tak się cieszę z waszego szczęścia", "Idealne dopasowanie" - pisali internauci. Niektórzy już teraz wieszczą, że ślub Dove Cameron i Damiano Davida będzie jednym z największych wydarzeń w show-biznesie.

To będzie najpiękniejszy ślub. Nie mogę się doczekać.

To będzie królewski ślub - czytamy w komentarzach.

Kim jest Dove Cameron – narzeczona Damiano Davida?

Dove Cameron to amerykańska aktorka i piosenkarka, która zdobyła popularność dzięki roli w serialach Disneya. Jest uważana za jedną z najzdolniejszych gwiazd młodego pokolenia. Ma 29 lat i zyskała uznanie zarówno w świecie filmu, jak i muzyki.

Związek z Damiano Davidem rozpoczęła w drugiej połowie 2023 roku. Oficjalnie jako para pokazali się po raz pierwszy w lutym 2024 roku podczas imprezy poprzedzającej galę rozdania nagród Grammy.

