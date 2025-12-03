Maxx Morando to 27-letni muzyk, który zyskał rozgłos jako perkusista zespołu Liily. Jest także producentem muzycznym i autorem tekstów. Współpracował z Miley Cyrus przy jej albumie „Endless Summer Vacation” z 2023 roku oraz przy projekcie wizualnym „Something Beautiful”. Para poznała się w 2021 roku podczas randki w ciemno, o czym Miley opowiedziała w wywiadzie dla brytyjskiego „Vogue”.

W tym samym wywiadzie Cyrus nazwała Maxxa „jednym z moich ulubionych wschodzących artystów”, co już wtedy wywołało spekulacje o ich bliskiej relacji. Od tamtej pory para regularnie pokazuje się publicznie razem.

Miley Cyrus jest zaręczona. Pochwaliła się pierścionkiem z imponującym diamentem

Miley Cyrus pojawiła się na premierze filmu „Avatar: Ogień i popiół” w Los Angeles z diamentowym pierścionkiem, który od razu przyciągnął uwagę mediów. Pierścionek został zaprojektowany przez Jacquie Aiche. Wykonany jest z 14-karatowego żółtego złota i ozdobiony diamentem. Uwagę zwraca nie tylko jego blask, ale też subtelne wykończenie, które idealnie komponuje się z wizerunkiem artystki. Biżuteria, którą zaprezentowała Miley, wzbudziła sensację na czerwonym dywanie i niemal natychmiast wywołała plotki o zaręczynach.

Spekulacje na temat zaręczyn Miley Cyrus i Maxxa Morando zostały potwierdzone przez magazyn „People”, który powołał się na źródła bliskie wokalistce. Według informacji ujawnionych przez redakcję para rzeczywiście zdecydowała się na ten ważny krok w swoim związku. Informacja została oficjalnie podana po premierze filmu, na której piosenkarka pojawiła się z nową błyskotką na palcu.

Pomyślałam, że najgorsze, co może się stać, to że on ucieknie zdradziła w wywiadzie dla „Vogue”.

Ostatnio głośno było również o polskiej wokalistce. Niedawno Dziarma wzięła ślub, a do ołtarza poszła w sukni teściowej!

Miley Cyrus zaręczona z Maxxem Morando. Pokazała imponujący pierścionek Rex Features/East News

Miłość od 2021 roku. Historia związku Miley i Maxxa

Miley Cyrus i Maxx Morando są razem od 2021 roku. Ich pierwsze publiczne wspólne wystąpienie miało miejsce podczas pokazu Gucci „Love Parade” w listopadzie 2021 roku. Od tego momentu para regularnie pojawia się na ważnych wydarzeniach w świecie show-biznesu.

W 2024 roku podczas gali rozdania nagród Grammy, Miley, odbierając nagrodę za płytę roku określiła Morando mianem „mojej miłości”. Artystka wielokrotnie podkreślała, że praca z bliskimi osobami daje jej największą satysfakcję.

Maxx tak bardzo mnie inspiruje. Jest do mnie bardzo podobny. Po prostu nie bierzemy życia zbyt poważnie powiedziała na łamach „Harper's Bazaar”.

1 grudnia 2025 roku w Los Angeles odbyła się światowa premiera filmu "Avatar: Ogień i popiół". Na czerwonym dywanie pojawiła się 33-letnia Miley Cyrus w towarzystwie Maxxa Morando. Stylizacja piosenkarki oraz imponujący pierścionek zaręczynowy natychmiast przyciągnęły uwagę fotoreporterów i fanów.

Artystka, która nagrała piosenkę „Dream as One” do najnowszego filmu Jamesa Camerona, pozowała do zdjęć, trzymając dłoń z pierścionkiem na piersi swojego partnera. W ten sposób potwierdziła plotki, które krążyły od kilku tygodni.

Zobacz także: Rihanna i A$AP Rocky na gali rozdania nagród. Gwiazda zaskoczyła stylizacją

Miley Cyrus zaręczona z Maxxem Morando. Pokazała imponujący pierścionek Rex Features/East News