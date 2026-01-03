Związek Stinga i Trudie Styler to opowieść o miłości, która przetrwała próbę czasu i kąśliwe komentarze całego świata. Para od ponad czterech dekad tworzy szczęśliwy związek, jednak jego początki owiane były skandalem, o którym mówili wszyscy.

Sting porzucił żonę dla jej przyjaciółki. Są parą do dziś

Sting, brytyjski muzyk i były lider zespołu The Police okazał się najgorętszą gwiazdą "Sylwestra z Dwójką". Po tym, jak Sting zaśpiewał na żywo na sylwestrze TVP o wokaliście znów zrobiło się głośno. Ogromne emocje wzbudza nie tylko głos i charyzma 74-letniego artysty, ale też jego życie prywatne. Wcześniej Sting był żonaty z aktorką Frances Tomelty. Ich związek rozpoczął się w 1974 roku, a dwa lata później para stanęła na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci: syna Joe i córki Fuschii. Jednak w końcówce lat 70., Sting poznał Trudie Styler, sąsiadkę i bliską przyjaciółkę Frances. Z czasem relacja między Stingiem a Trudie przerodziła się w romans.

W 1983 roku media dowiedziały się o ciąży Trudie, podczas gdy Sting formalnie nadal był mężem Frances. Informacja ta wywołała ogromny skandal. W 1984 roku doszło do rozwodu z Frances Tomelty.

To była najgorsza sytuacja, jaką można sobie wyobrazić. Nie jesteśmy dumni z tego, co się wydarzyło. Po prostu się stało: zakochaliśmy się w sobie. Potem się pobraliśmy i mieliśmy więcej dzieci. - przyznał o latach Sting w rozmowie z ''The Guardian''.

Burzliwy romans, który zamienił się w trwałe małżeństwo

Początki związku Stinga i Trudie Styler były trudne. Trudie była bojkotowana przez środowisko filmowe, a para była pod ostrzałem mediów. Mimo to, ich relacja przetrwała. Po dziesięciu latach wspólnego życia, 20 sierpnia 1992 roku, Sting i Trudie Styler wzięli ślub. Związek artysty i producentki filmowej okazał się jednym z najbardziej trwałych w show-biznesie.

Kochamy się, ale także bardzo się lubimy, co jest ważnym rozróżnieniem. Miłość jest uczuciem, pasją, ale kiedy się kogoś lubi i uwielbia spędzać razem czas, to jest odmienna sytuacja. Różnica niby jest niewielka, a jednak ten stan trwa dłużej. Poślubiliśmy najlepszego przyjaciela - opowiadał Sting w jednym z wywiadów.

Z Trudie Styler muzyk doczekał się czworga dzieci. 41-letnia Brigitte jest aktorką znaną z filmu "Frances Ha" i serialu "Snowpiercer". 40-letni Jake to reżyser i producent filmowy. 35-letnia Eliot związana jest z muzyką i DJ-ingiem. Najmłodszy, 30-letni Giacomo , w 2024 roku ukończył studia prawnicze i wstąpił do londyńskiej policji metropolitalnej.

Sting wielokrotnie podkreślał, że nie planował dużej rodziny, jednak każde z jego dzieci określa jako "najsłodsze wypadki" jego życia. Dziś jest także dziadkiem siedmiorga wnucząt.

Trudie Styler – kobieta, która zmieniła życie Stinga

Trudie Styler urodziła się 6 stycznia 1954 roku w Bromsgrove w Anglii. Jest aktorką, producentką, reżyserką i aktywistką społeczną. Jako producentka pracowała m.in. przy filmach "Przekręt", "Porachunki", "Greenfingers", "Moon" czy "The Sweatbox". Jako aktorka występowała w produkcjach takich jak "Empire", "Miss Marple" czy "Paris Connections".

Oprócz kariery filmowej, Trudie angażuje się w działalność charytatywną. Wraz ze Stingiem założyła fundację Rainforest Fund, która działa na rzecz ochrony lasów deszczowych i praw rdzennych społeczności.

Zobacz także:

Zamieszanie wokół występu Stinga. Burza w komentarzach