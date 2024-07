Anna i Robert Lewandowscy to najgorętsza para w polskim sporcie. Młodzi, atrakcyjni i spełnieni zawodowo przyciągają uwagę fanów i mediów. Ostatnio po kontuzji Roberta zaczęły pojawiać się plotki, jakoby para planowała zwolnienie tempa i wybiórcze traktowanie propozycji zawodowych. Nie bardziej mylnego. Zobacz: Lewandowski doznał poważnego urazu na wczorajszym meczu. Są wyniki badań

Jak podał magazyn "Flesz" para planuje dokończyć sezon. Lekarze wyrazili zgodę na to, by zagrał w meczu Polska-Gruzja. Natomiast Anna Lewandowska również dokończy wszystkie swoje plany zawodowe przed wakacjami. Będzie kontynuować akcję "Stop zwolnieniom z WF-u", a pod koniec lipca pojedzie na obóz. Jak czytamy w piśmie, para planuje wspólny urlop w sierpniu. Ma to być okazja zarówno do wypoczynku, jak i do świętowania drugiej rocznicy ślubu.

