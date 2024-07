Szykuje się ciekawa roszada w stacji TVN. Jak informuje "Super Express" Michał Piróg ma trafić do "Tańca z Gwiazdami"! Zastąpiłby Piotra Galińskiego. Byłby to oczywiście element odświeżenia programu, którego ostatnie edycje nie cieszyły się tak dużą oglądalnością, na jaką liczyła stacja.

- Zachęcam do oglądania TVN-u od września. Co to będzie, tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Naprawdę nic nie mogę powiedzieć - powiedział dziennikowi Piróg, zapytany o nowe wyzwania w karierze zawodowej.

Sądzicie, że byłby to dobry ruch ze strony TVN i samego Michała?

