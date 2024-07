Michał Piróg i Magda Mielcarz tworzyli zgrany duet gospodarzy "Top Model". Niestety Magda postanowiła poświęcić się całkowicie nowej drodze swojej kariery - chce wydać płytę. Do tego Mielcarz źle znosi rozłąkę ze swoją córką, a udział w show wiązał się z wyjazdem na wiele tygodni.

Reklama

Mielcarz zastąpiła był uczestniczka show, Weronika Lewicka. Jednak Michał Piróg nie dogaduje się z nią tak jak z Magdą.

- Magdy będzie mi brakowało i brakuje. Zaprzyjaźniliśmy się - wyznaje Piróg w rozmowie z "Super Expressem". - Bardzo ją lubię. To, że ona jest ładna, to jest tylko dodatek. Magda jest super. Myśmy się świetnie dogadywali. Magdę uwielbiam, uwielbiam jej męża, jej córkę, która jest cudowna i gdy mnie pierwszy raz zobaczyła, to od razu uznała mnie za swojego wujka-małpkę - podkreśla juror show.

Reklama

Jak myślicie czy nową prowadzącą Piróg będzie w stanie też tak się zaprzyjaźnić?



pijavka