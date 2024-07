Piotr Woźniak-Starak marzy o niezwykłym samochodzie. Jak można się domyślać, auto do najtańszych nie należy. Producentowi filmowemu podoba się samochód Lincoln Zephyr z 1940 roku. Model ten jest wart ok. 150 tysięcy dolarów, czyli 600 tysięcy złotych. Piotr Woźniak-Starak pokazał auto swoich marzeń na Instagramie. W Polsce jest ono nie do kupienia, a i za granicami naszego kraju nie jest łatwo je zdobyć.

Nowe auto Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr Woźniak-Starak niedawno kupił nowe auto. Narzeczony Agnieszki Szulim, która ma słabość do szybkich aut, jeździ Chevroletem Camaro z nieco niższej półki cenowej niż Lincoln Zephyr - kosztuje bagatela 200 tysięcy złotych!

Czy zrealizuje swoje nowe marzenie? Trzeba przyznać, że Piotr Woźniak-Starak ma już chyba wszystko - piękną narzeczoną, sukces i uznanie (za film "Bogowie", który wyprodukował), majątek... We wtorek pisaliśmy o tym, że milioner kupił swojej ukochanej, Agnieszce Szulim pałac w Konstancinie, który jest wart 10 milionów złotych!

Czy uda mu się zdobyć samochód marzeń? Jak wiadomo dla chcącego nic trudnego, a akurat Piotr Woźniak-Starak może sobie na to pozwolić. Wypatrujcie zatem na warszawskich ulicach czarnego Lincolna sprzed 75 lat:)

Auto marzeń Piotra Woźniaka-Staraka

Dream Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika PWS (@pwsas) 13 Paź, 2015 o 11:00 PDT

Piotr Woźniak-Starak uwielbia luksusowe auta

Co na to Agnieszka Szulim?