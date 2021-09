Naturalna Katarzyna Warnke na spotkaniu w restauracji. Zdjęcia paparazzi 

Paparazzi "przyłapali" Katarzynę Warnkę na spotkaniu. Aktorka, którą widzowie z pewnością znają z takich filmów jak "Kobiety mafii" czy "Botoks", w świetnym humorze wybrała się do jednej z warszawskich restauracji. Gwiazda zjadła lunch w towarzystwie ukochanego męża i znajomego. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Katarzyny Warnke!

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzą szczęśliwy związek już od sześciu lat. Para poznała się w 2015 roku na planie filmu "W spirali"- i chociaż początkowo zakochani ukrywali, że są razem to już rok później powiedzieli sobie "tak". W 2019 roku na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego, córeczka Helenka.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzą jedną z najgorętrszych par polskiego show-biznesu, a patrząc na wspólne zdjęcia pary, naprawdę trudno uwierzyć, że piękna aktorka jest starsza od swojego partnera o dziesięć lat!

Nie potrafię myśleć o Kasi jak o starszej kobiecie, po prostu tego nie widzę i nie jest to kwestia moich głębokich uczuć do niej, tylko jej wrażliwości, spontaniczności i świeżości. Obserwując niektóre moje koleżanki rówieśniczki, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ich zachowanie dużo bardziej kojarzy mi się z zachowaniem „starszej pani”, a przecież one są dopiero przed trzydziestką! Jak to jest? (...) A poza tym, różnica wieku między nami nie jest raczej widoczna, więc o czym tu gadać - Piotr Stramowski mówił w Vivie! kilka lat temu.