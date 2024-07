Kilka tygodni temu wystartowała siódma już edycja jednego z najpopularniejszych talent show w Polsce "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Nowa edycja przyniosła spore zaskoczenie w składzie jury. Z programem rozstał się Łozo z zespołu Afromental a na jego miejsce wskoczył znany z zespołu Coma, Piotr Rogucki. Okazuje się, że zatrudnienie muzyka było strzałem w dziesiątkę - jego spontaniczne reakcje i nietuzinkowe wypowiedzi sprawiają, że "MBTM" ogląda się z jeszcze większą przyjemnością. Przypomnijmy: Na planie "MBTM" zaiskrzyło. Co na to żona Roguckiego?

W najbliższym odcinku juror zaskoczy po raz kolejny. Podczas występu znanego z pierwszej edycji zespołu 'Saturn Band" wskoczy na scenę i zacznie tańczyć niczym zawodowy tancerz. Ruchy, które wykonywał wyglądały naprawdę komicznie. Czyżby juror delikatnie sugerował stacji, że chętnie pojawi się w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"? :)

