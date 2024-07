Piotr Kraśko zachwycony swoimi synami! Dziennikarz w rozmowie z Party.pl opowiada o ich wspólnych przejażdżkach konnych. (Zobacz: Jaki strój jest potrzebny do jazdy konnej?). Do tej pory na koniu jeździł Konstanty, starszy syn gwiazdora "Dzień Dobry TVN" i TVN24BIS, teraz dołączył do nich młodszy - sześcioletni Aleksander.

Konstanty jeździ od dawna. Ale młodszy 6-letni w tym roku jakoś zapalał niebywałą miłością do jeździectwa. Sam wstaje, idzie czyścić konia albo potrafi sobie znaleźć kogoś, żeby mu tego konia osiodłać (bo on jest jeszcze za mały , żeby założyć ogłowie). Jestem nieprawdopodobnie z nich dumny - mówi nam dziennikarz.

Ale to nie wszystko! Dziennikarz zdradza o wiele więcej... Jaką Piotr Kraśko miał największą frajdę w swoim życiu? Koniecznie posłuchajcie naszej rozmowy!

Piotr Kraśko wypoczywa na wakacjach w Prowansji.

