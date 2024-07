Piotr Kraśko ma pomysł na biznes! Dziennikarz zamierza go zrealizować, jeśli nie utrzyma posady szefa "Wiadomości" na antenie TVP. Co to takiego?

Piotr Kraśko zainwestuje w stadninę koni

Od dawna krążą już informacje na temat tego, że w siedzibie TVP zmianie ulegnie niemal wszystko. Jedną z osób, która może stracić jest Piotr Kraśko, który doskonale zdaje sobie sprawę z zamieszania wokół swojej osoby i tuż przed końcem roku sugestywnie pożegnał się z widzami "Wiadomości". Niedawno pojawiły się także informacje, że dziennikarz będzie chciał ubiegać się o stanowisko korespondenta TVP w Watykanie.

Jak się okazuje Kraśko ma też inny plan:

Zamierza wejść w ten sam biznes, który od lat prowadzi rodzina Ferensteinów. Bierze też pod uwagę wejście w spółkę z rodziną żony - zdradza "Na żywo" osoba z otoczenia dziennikarza.

Podobno Piotr Kraśko zgromadził sporo oszczędności, które chce zainwestować w ziemię na Mazurach, nieopodal stadniny Gałkowo.

Dzięki wsparciu Karoliny, która świetnie zna się na tym biznesie, Piotr ma zamiar zbudować własną stadninę. Musi wymyślić nieco inny profil działalności, by nie była ona bezpośrednią konkurencją dla Gałkowa.

Myślicie, że ten plan wkrótce wejdzie w życie?

