Za kilka godzin ruszy piąty już odcinek "Tańca z Gwiazdami". Program odniósł wielki sukces, przyciągając przed telewizory miliony widzów. Nic więc dziwnego, że fani produkcji śledzą każdy krok uczestników, a gwiazdy dają z siebie wszystko, by zdobyć jak najwięcej punktów od jurorów i głosów od telewidzów. Ostatnio duże emocje wzbudziła Natalia Siwiec, która po kilku nieudanych tańcach, została doceniona przez ostrych sędziów. Przypomnijmy: Jurorzy "TzG" wprawili w osłupienie Natalię Siwiec. Takich opinii z pewnością się nie spodziewała

Ciężkie i długie treningi do programu nie zniechęcają gwiazd do wspólnej integracji czy wygłupów. Zdjęcia z próby generalnej do dzisiejszego odcinka mówią za siebie. Jest wesoło i radośnie, pomimo wytężonej pracy na parkiecie. Na fanów show czeka wiele niespodzianek. Joanna Moro zmierzy się z Jackiem Rozenkiem w dostojnym fokstrocie, a jeden z tancerzy, Stefano Terrazzino, nie tylko zatańczy w duecie z Anetą Zając, ale również zaśpiewa dla wszystkich w studiu. Podobnie jak zespół Bracia, który będzie główną, muzyczną atrakcją tego wieczoru.

A wy na którą parę czekacie najbardziej? Zobacz galerię z próby generalnej: