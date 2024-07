1 z 8

Phantasialand Brühl to miejsce stworzone dla każdego. W największym parku rozrywki w Niemczech coś dla siebie znajdą zarówno najmłodsi, jak i ci starsi. Ci, których wyobraźnia działa na najwyższych obrotach, jak i miłośnicy adrenaliny. Szukacie pomysłu na weekendowy wypad? Phantasialand Brühl może być miejscem dla Was. Z naszej GALERII dowiecie się, jakie atrakcje oferuje Phantasialand Brühl.

Jak dostać się do Phantasialand Brühl

Leżące w pobliżu Phantasialand Brühl lotnisko Kolonia/Bonn posiada połączenie z Polską. Najłatwiej dotrzeć tam tanimi liniami lotniczymi z Warszawy. Można też wybrać się samochodem, podróżując autostradą A2 aż do zjazdu niedaleko miejscowości Kamen, gdzie skręca na autostradę A1, a potem na skrzyżowaniu Blesheim należy wjechać na drogę 553. Z niej trzeba zjechać bezpośrednio na Phantasialandstrasse na węźle Brühl-Süd. Phantasialand Brühl dzieli od Warszawy 1100 kilometrów.

Godziny otwarcia Phantasialand Brühl

Phantasialand Brühl otwarty jest od kwietnia do listopada oraz w sezonie zimowym: Od 1 kwietnia do końca czerwca i od 28 sierpnia do 5 listopada – 9.00-18.00 Od 1 lipca do 27 sierpnia – 9.00-20.00 Od 24 listopada do 14 stycznia – 11.00-20.00

Ceny biletów Phantasialand Brühl

Od 1 kwietnia do 5 listopada dzieci do lat 4 – bezpłatnie dzieci w wieku 5-11 lat – 35 euro powyżej 12 lat – 46,50 euro seniorzy (60 l.+) – 35 euro Od 24 listopada do 14 stycznia dzieci do lat 4 – bezpłatnie dzieci w wieku 5-11 lat – 29 euro powyżej 12 lat – 42 euro seniorzy (60 l.+) – 29 euro W dniu urodzin każdemu przysługuje darmowy wstęp. Zobaczcie w naszej GALERII, jakie atrakcje czekają na Was w Phantasialand Brühl. I pamiętajcie, że przy każdej z atrakcji obowiązują ograniczenia dotyczące minimalnego wzrostu.