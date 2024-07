Radek Pestka wraca z oceną stylizacji polskich gwiazd z pokazów mody! Teraz wziął pod lupę kreację Macademian Girl z pokazu Roberta Kupisza. Czy zwycięzcy Top Model podoba się styl blogerki modowej? Zobaczcie sami!

Radek Pestka ocenia styl Macademian Girl!

Radek Pestka ma za sobą bardzo intensywny okres, również w mediach - także za sprawą ostatniej afery. Jednak teraz chce wrócić do pracy i robić to, na czym się zna najlepiej - modzie. Co sądzi o stylu Tamary?

Tamara jest bardzo nietuzinkową postacią, nie bez powodu nazywana jest kolorowym ptakiem polskiej mody. Neonowe barwy, wyraziste printy i duża ilość dodatków – tak w skrócie można podsumować jej styl. Ja, jako fan minimalizmu i casualowych rozwiązań, nigdy nie byłem fanem jej stylizacji, postrzegałem je jako zbyt kolorowe i przekombinowane. Nie mogę jednak odmówić Tamarze konsekwencji - każda jej stylizacja jest bardzo przemyślana i bardzo pasuje do jej osobowości.

Radek jest również zachwycony jej osobowością i udziałem w "Agencie":

Mieliśmy okazję poznać się już wcześniej i rozmawialiśmy podczas kilku pokazów – za każdym razem jestem pod jej wielkim wrażeniem! Tamara jest nie tylko bardzo serdeczną i przyjacielską osobą, ale także ma niesamowitą wiedzę na temat historii mody, trendów i prowadzenia bloga. Swoje zaangażowanie, inteligencję i determinację w działaniu pokazała także w programie Agent Gwiazdy – przyznaję, że kibicowałem jej od samego początku!

A jak ocenia jej kreację z pokazu Roberta Kupisza?

Podczas pokazu Roberta Kupisza Tamara zaprezentowała dziewczęcy, subtelny look. Sukienka marki Miss Selfridge w odcieniu nude z białą koronką pięknie podkreśliła jej karnację i idealnie wpisała się w motyw przewodni eventu. Ażurowe wykończenia i delikatne barwy to prawdziwy hit tego sezonu, idealny na co dzień i wielkie wyjścia! Letni charakter sukienki dopełnił wpleciony we włosy biały kwiat. Nie zapominajmy jednak, że to Macademian Girl, więc… gdzie są kolory? Uwielbiane przez Tamarę neony pojawiły się na dodatkach. Żółty pasek, kolorowa biżuteria i ozdobne buty z asos.com upewniają, że w stylu blogerki nic się nie zmieniło i wciąż jest najbardziej kolorową postacią w polskiej blogosferze!

Zgadzacie się z nim?

Radek ocenił styl Macademian. Blogerzy bardzo się ze sobą lubią ;)

Styl Macademian Girl zachwyca!

Zgadzacie się z Radkiem?