Paweł Szakiewicz z Rolnik szuka żony z żoną Martyną Szakiewicz byli gośćmi Pytania na śniadanie. Rolnik zapytany o swój udział w show powiedział, że wcale nie brał w nim udziału, by znaleźć żonę!

Wtedy rolnik się poprawił i opisał, jak wyglądała jego przygoda z programem. Wcale się do pierwszej edycji sam nie zgłaszał.

Nie obiecywałem sobie, że tam znajdę żonę. My do pierwszej edycji się sami nie zgłaszaliśmy, to producenci nas tam gdzieś znaleźli. Fajna przygoda, byłem wolny, dlatego się zgłosiłem. Nie żałuję, że wziąłem w nim udział, ale nie musiałem tam znaleźć żony. Może gdyby to była druga, trzecia edycja to bym się nie zgodził wystąpić, ale że to była pierwsza to było inaczej - powiedział rolnik w Pytaniu na śniadanie.