Paweł Małaszyński zabrał głos w sprawie swojego niedawnego zasłabnięcia w Teatrze Capitol we Wrocławiu. W ubiegłym tygodniu przez niedyspozycję aktora przerwano, a następnie - na wyraźną prośbę widzów - odwołano sztukę po pierwszym akcie. Informację o złym samopoczuciu Małaszyńskiego przekazał reżyser Andrzej Nejman. Co tego dnia stało się Pawłowi Małaszyńskiemu? Aktor miał objawy zatrucia pokarmowego. Prosto z teatru trafił do jednego z wrocławskich szpitali.

Reklama

Paweł Małaszyński o swoim stanie zdrowia

Aktor czuje się już lepiej, a o poprawie samopoczucia poinformował na łamach "Gazety Wyborczej". W wywiadzie przyznał, że:

To była jednodniowa słabość, wszystko jest dobrze. Jestem bardzo wdzięczny, chcę przekazać wielkie wyrazy szacunku widzom - powiedział Małaszyński.

Nie był to pierwszy raz, gdy przez dolegliwości zdrowotne aktora odwołano spektakl. Na szczęście stan zdrowia Pawła Małaszyńskiego na tyle się poprawił, że aktor już wkrótce znów przyjedzie do Wrocławia, by zagrać odwołany spektakl, a także dać koncert swojego zespołu. Przedstawienie "Medium" z udziałem Małaszyńskiego będzie można zobaczyć ponownie we Wrocławiu w poniedziałek 22 lutego w Teatrze Muzycznym Capitol.

Zobacz też: Pojedynek stylowych par: Michał i Ola Żebrowscy czy Paweł Małaszyński z żoną Joanną. Kto lepiej? SONDA

Zobacz także

Paweł Małaszyński w ubiegłym tygodniu zasłabł w teatrze.

Reklama

Aktor zapewnił, że czuje się już lepiej.