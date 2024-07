Co się wydarzy w 12. odcinku serialu "Powiedz TAK?". Mamy dla Was zwiastun i opis! Basia (Katarzyna Zawadzka) świętuje swoje urodziny. Michał (Mikołaj Roznerski) i Olga (Sylwia Gliwa) planują ślub. Mirek (Robert Wabich) oświadcza się Zofii (Maria Pakulnis). A Justyna (Agnieszka Więdłocha) i Wiktor (Paweł Domagała) ulegają czarowi chwili! Co się jeszcze wydarzy w dwunastym odcinku "Powiedz TAK!"?

Reklama

Basia zawiesza działalność w branży ślubno-weselnej i decyduje się na pracę w korporacji. Wynajmuje mieszkanie i przyjmuje ofertę od Ewy (Tamara Arciuch). Justyna mówi Basi o ślubie Olgi i Michała. Olga proponuje, aby Basia zorganizowała ich przyjęcie weselne. Wiktor robi Basi urodzinową niespodziankę. W szczerej rozmowie zdradza, że nie chce innej współlokatorki. Michał spotyka się z Basią i prosi, by nie przyjmowała zlecenia od Olgi. Matka Wiktora (Ewa Skibińska) ma nadzieję, że Basia zwiąże się z jej synem. Adamczyk zgadza się przygotować przyjęcie z okazji trzydziestej rocznicy ślubu rodziców Wiktora. Natomiast Bartek (Nikodem Rozbicki) domyśla się, że Justynę coś łączy z Wiktorem.

"Powiedz TAK!" – we wtorek, 10 maja, o godz. 22.00 w Polsacie.

Zobacz: "Powiedz TAK!": Karoca czy limuzyna? Zapowiada się wesele jak z bajki!

Zobacz także