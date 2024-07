Paweł Deląg od lat robi oszałamiająca karierę w Rosji. Z powodzeniem występuję tam w popularnych serialach i filmach, na których zarabia duże pieniądze i buduje swoją popularność. Aktor już nie raz przyznawał, że praca za granicą bardzo mu się podoba, a jeszcze bardziej ceni sobie powiązany z sukcesami luksus. Przypomnijmy: Deląg opowiedział o luksusowym życiu w Rosji

Ostatnio wiele kontrowersji wzbudziła okładka tygodnika "Wprost", z Delągiem w rosyjskim mundurze. Fotomontaż był nawiązaniem do poparcia aktora dla Putina jako idealnego prezydenta dla Rosjan. Po jakimś czasie spadła na niego ogromna fala krytyki oraz podejrzeń, że w ten sposób podlizuje się politykowi. W najnowszej "Gali" Deląg przyznał, że nie do końca rozumie szum jaki powstał wokół jego opinii, dlatego postanowił swojego imienia bronić w sądzie:

Zostałem zaatakowany i nie rozumiem powodu, dla którego tak się stało. Ale po reakcji ludzi na publikację "Wprost" stwierdzam, że Polacy są fajni. Odebrałem wiele telefonów i uwag w rodzaju: nie dajmy się zwariować i zmanipulować propagandzie. Ta okładka to naruszenie dóbr osobistych, imputowanie mi czegoś, co nie ma miejsca. Na jakie podstawie dokonano takiej manipulacji? Jestem wkurzony, zniesmaczony tym, że polska żurnalistyka szuka kozłów ofiarnych. A ja pracuję nie tylko w Rosji, ale fakt, że i tam, wystarcza niektórym prawicowym pismom, żeby dokonać samosądu i linczowania. Będzie proces o okładkę. Poszedłem do prawnika, który będzie bronił mojego dobrego imienia - mówi Deląg