Mama Antoniego Królikowskiego znów atakowana za syna. Wyznaje: "Nie traktujmy na równi zakochania się..."

Małgorzata Ostrowska-Królikowska należy do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorek, jednak rzadko kiedy decyduje się na wynurzenia. Tym razem mama Antoniego Królikowskiego zrobiła wyjątek i zdobyła się na szczere wyznanie. W sieci zawrzało.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska należy do tych gwiazd, które niechętnie dzielą się ze światem swoją prywatnością. Nic więc dziwnego, że gdy mama Antoniego Królikowskiego pokazała zdjęcie z wnukiem, jej media społecznościowe zalała fala komplementów. I choć na instagramowym koncie artystki zazwyczaj pojawiają się kolejne zapowiedzi jej projektów zawodowych, tym razem aktorka po raz kolejny postanowiła odejść od tego schematu i... pokazała swoje zdjęcie sprzed lat.

Zobacz także: Na grobie Pawła Królikowskiego znaleziono kartkę ze skandaliczną wiadomością!

Gwiazda "Klanu" pokusiła się również na rozważanie na temat zakochania, a także żywienia do kogoś prawdziwej miłości.

- Nie traktujmy na równi zakochania się w kimś i pokochania kogoś… Zakochanie to odurzenie, a pokochanie to kwestia wyboru. ZAkochanie. POkochanie - napisała na Instagramie gwiazda.

Reakcja fanów była natychmiastowa.

- Nic się Pani nie zmieniła, ten sam uśmiech i te same spojrzenie..🔥 - komplementują artystkę internauci.

VIPHOTO/East News

I podczas gdy większość użytkowników Instagrama zachwycała się zdjęciem Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej sprzed lat, nie zabrakło także tych, którzy zdecydowali odnieść się do słów artystki. Niektórzy nawet pokusili się o kąśliwe komentarze na temat "zakochania" nawiązując do syna aktorki i plotek na temat nowego związku Antoniego Królikowskiego, który wciąż pozostaje mężem Joanny Opozdy.

Na tę zaczepkę aktorka odpowiedziała krótko:

Instagram @malgorzata_ok

Fani jednak nie dawali za wygraną.

- No właśnie nie dość że się tylko zakochuje krótkotrwale to jeszcze w tym zakochaniu dzieci robi - napisała jedna z fanek odnosząc się do rozstania Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy tuż przed narodzinami ich syna