W nocy z soboty na niedzielę finał jednego z najbardziej kontrowersyjnych biegów na igrzyskach Rio 2016. W finałowym biegu na 800 metrów kobiet wystartuje polska zawodniczka Joanna Jóźwik. Polka nie tylko szybko biega, ale i wyraźnie wyróżnia się urodą na tle głównych kandydatek do medali w tej konkurencji. I to właśnie ich "męska" uroda nie od dzisiaj jest powodem dużych kontrowersji. Całą sprawę skomentował na swoim Facebooku Paweł Czapiewski. Halowy mistrz Europy i trzeci zawodnik mistrzostw świata w biegu na 800 metrów w dość nieparlamentarny sposób odniósł się do szans Joanny Jóźwik na zwycięstwo. Dołączając do wpisu wymowne zdjęcie.

Kontrowersyjny wpis Pawła Czapiewskiego

– Asia Jóźwik po pięknym biegu półfinałowym zameldowała się w finale olimpijskim – napisał na Facebooku Paweł Czapiewski. – Wszyscy narzekamy, że jej główne rywalki są takie a nie inne. Ale widać, że obie panie się tym raczej nie przejmują. "Koło ch*ja mi to lata", zdają się mówić :). I nic niestety w tym ewidentnie naciąganym przypadku zrobić się nie da :( Ja ze swej strony trzymam kciuki za to, żeby Asia mogła tym dwóm koleżankom wała po finale pokazać :)

Bohaterki wpisu Czapiewskiego – Caster Semenya z Południowej Afryki oraz Margaret Wambui z Kenii – budzą wielkie kontrowersje. Ich męska sylwetka kojarzy się z nadużywającymi środków dopingowych biegaczkami z NRD i innych krajów socjalistycznych, które przed laty nie miały sobie równych na bieżni. Szczególnie Semenya od początku swoich startów sprawia ból głowy działaczom Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej. Po pierwszym sensacyjnym zwycięstwie na mistrzostwach świata w 2009 roku okazało się, że badania wykazały w jej organizmie dużo wyższy poziom testosteronu. By Semenya mogła startować, władze światowej lekkiej atletyki wysłali ją na specjalną kurację mającą obniżyć ten poziom. Od tego momentu zniknęła z bieżni osiągając przeciętne rezultaty. Aż do 2015 roku, gdy zniesione zostały regulacje IAAF dotyczące poziomu testosteronu u lekkoatletów. Semenya znów zaczęła wygrywać i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w biegu, który już dziś w nocy. Jak poradzi sobie Joanna Jóźwik?

Joanna Jóźwik na igrzyskach Rio 2016.

