Julia Wieniawa poprowadziła pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Wokalistka po raz pierwszy wystąpiła w takiej roli i to na tak dużym wydarzeniu. Kariera aktorki w ostatnim czasie rozwija się w zawrotnym tempie. Artystka pojawiła się na scenie nad polskim morzem u boku m.in. Gabi Drzewieckiej. Już w środę Julia Wieniawa ma znów stanąć przed publicznością, ale tym razem w innym charakterze. Jednak przed środowym koncertem gwiazda ma pewne problemy.

Julia Wieniawa narzeka na problemy zdrowotne przed koncertem

Po pierwszym dniu Top of The Top Sopot Festival Julia Wieniawa znalazła się w ogniu krytyki. W sieci pojawiło się sporo niepochlebnych komentarzy nie tylko na temat występu wokalistki, ale również całej imprezy. 24-latka po raz pierwszy poprowadziła taki event, a w środę ma pojawić się na scenie, by dać koncert sopockiej publiczności.

Dzień przed występem Julia Wieniawa poinformowała fanów o problemach ze zdrowiem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wokalistka przekazała, że jej gardło nie jest w najlepszym stanie. Gwiazda poprosiła internautów o wsparcie.

Klima mnie dojechała, gardło płacze. Trzymajcie kciuki, żebym wyzdrowiała do jutra — napisała na Instagramie.

Jak na razie nie zapowiada się, by koncert Julii Wieniawy miał zostać odwołany. Problemy z gardłem to z pewnością typowy problem piosenkarek i piosenkarzy. Na występ 24-latki pod sceną w Sopocie będzie czekało mnóstwo fanek i fanów.

Ostatnio wiele dzieje się w życiu zawodowym gwiazdy z "Rodzinki.pl". Julia Wieniawa dołączyła do jury "Mam talent", co spotkało się z ogromnym zaskoczeniem. Myślicie, że się sprawdzi w nowej roli?

