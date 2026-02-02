Paulina Sykut-Jeżyna na co dzień zachwyca modnym stylem oraz perfekcyjnie dobranym makijażem. Tym razem jednak zaprezentowała się zupełnie inaczej - tuż po treningu cardio, bez kosmetyków i filtrów. Tak wygląda Paulina Sykut-Jeżyna bez makijażu.

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się bez makijażu

Paulina Sykut-Jeżyna przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu. Dziennikarka doskonale orientuje się w najnowszych trendach i rzadko pozwala sobie na publiczne wyjścia bez makijażu. Siłownia to jednak miejsce, w którym wiele osób rezygnuje z kosmetyków na rzecz komfortu. Tak samo postąpiła celebrytka, wybierając się na trening cardio.

W najnowszym InstaStories pokazała się w pełni naturalnej odsłonie, z szerokim uśmiechem i rumieńcami po udanym treningu. Tym samym celebrytka pokazała, że mimo wszystko nie potrzebuje makijażu, by zaprezentować się szerokiej publiczności.

Było kardio ogłosiła na Instagramie.

Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami"

Paulina Sykut-Jeżyna od lat jest mocno związana z programem „Taniec z Gwiazdami”, który prowadzi wspólnie z Krzysztofem Ibiszem. Niedawno duet miał powody do świętowania. Podczas uroczystej Gali Marki Roku 2025 odebrali nagrodę dla tanecznego show.

Uradowani gospodarze programu szybko podzielili się emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych. Jak oficjalnie potwierdzili, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz poprowadzą również najnowszą edycję „TzG”.

Nagroda Marka Roku Fenomen dla @tanieczgwiazdami To najlepszy program rozrywkowy na świecie! Telewizyjny fenomen! Dziękujemy , że jesteście z nami i bądźcie zawsze , a my z wszystkimi wspaniałymi ludźmi, którzy tworzą Taniec z Gwiazdami , zawsze będziemy dostarczać Wam najlepszą rozrywkę! Do zobaczenia już w marcu w @polsatofficial ogłosiła na Instagramie.

Paulina Sykut-Jeżyna od długiego czasu współpracuje ze stacją Polsat. W dniu jej urodzin stacja postanowiła w wyjątkowy sposób docenić prezenterkę. Oficjalny profil Polsatu w mediach społecznościowych opublikował serię zdjęć ukazujących dziennikarkę oraz jej zawodowe sukcesy, dołączając do nich serdeczne życzenia.

Zobacz więcej: