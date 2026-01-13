Na kontach Pauliny Sykut i Krzysztofa Ibisza na Instagramie pojawił się wspólny post, w którym ogłosili radosną nowinę. Już wkrótce ruszy osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami", a teraz prowadzący zaskoczyli informacją w sprawie programu. Posypały się gratulacje.

"Taniec z Gwiazdami" nagrodzony podczas gali

"Taniec z Gwiazdami" już od lat jest jednym z największych hitów Polsatu. Do tej pory stacja pokazała siedemnaście edycji taneczmego show, a już wkrótce wystartuje kolejna. Ostatni sezon "Tańca z Gwiazdami" wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, a za kilka tygodni kolejne gwiazdy zawalczą o Kryształową Kulę.

Taneczne show w Polsacie od lat prowadzącą Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz i to właśnie oni przekazali teraz wspaniałe wieści ws. "Tańca z Gwiazdami". Sykut i Ibisz w poniedziałek wieczorem pojawili się na uroczystej gali Marki Roku 2025. Okazuje się, że podczas imprezy odebrali nagrodę dla "Tańca z Gwiazdami"! We wtorek z samego rana, za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosili wspaniałe wieści.

Nagroda Marka Roku ''Fenomen'' dla @tanieczgwiazdami. To najlepszy program rozrywkowy na świecie! Telewizyjny fenomen! Dziękujemy , że jesteście z nami i bądźcie zawsze , a my z wszytkimi wspaniałymi ludźmi, którzy tworzą Taniec z Gwiazdami , zawsze będziemy dostarczać Wam najlepszą rozrywkę! Do zobaczenia już w marcu w @polsatofficial czytamy na Instagramie.

Fani reagują na wieści ws. "Tańca z Gwiazdami"

Wpis, który pojawił się na profilach Pauliny Sykut i Krzysztofa Ibisza wywołał lawinę komentarzy. Fani taneczego show ruszyli z gratulacjami. Internauci są zgodni, program Polsatu zasłużył na nagrodę, a Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz świetnie radzą sobie w roli prowadzących.

Wielkie Gratulacje pani Paulino i panie Krzysztofie zasłużyliscie zawsze super prowadzicie program wielkie brawa

Ale pięknie, gratulacje dla Państwa. Super, że jesteście gospodarzami tego programu

Zasłużone gratulacje komentują internauci.

Kto zatańczy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Już w marcu, wraz z rozpoczęciem wiosennej ramówki Polsatu, wystartuje osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Fani i media już od kilku tygodni spelukują, kto tym razem pojawi się w programie. Do tej pory produkcja potwierdziła udział Mateusza Pawłowskiego oraz Małgorzaty Potockiej. Według nieoficjalnych ustaleń mediów w "Tańcu z Gwiazdami" w nowej edycji zatańczy gwiazdor hitu Netflixa, Sebastian Fabijański czy Paulina Gałązka.

Zobacz także: