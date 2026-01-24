Basia z 12. edycji "Rolnik szuka żony" odważnie i ze sporymi zmianami wkracza w kolejny rok! Jakiś czas temu było głośno o jej metamorfozie, a tu nie minęło sporo czasu i Basia pochwaliła się kolejną przemianą. Tego jeszcze nie było! Basia z "Rolnika" promienieje! Tylko spójrzcie na to zdjęcie...

Relacja Basi i Mateusza z "Rolnik szuka żony" nie przetrwała próby czasu!

Basia i Mateusz poznali się w 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Ich relacja od początku budziła zainteresowanie widzów, którzy kibicowali parze do samego końca. Choć w finale programu oboje zadeklarowali chęć budowania wspólnej przyszłości, rzeczywistość zweryfikowała ich plany. Niedługo po zakończeniu emisji zdecydowali się zakończyć związek.

Mateusz w jednym z wywiadów przyznał, że po odejściu kamer zaczęły się prawdziwe wyzwania, jakie stawiało przed nimi codzienne życie. Basia z kolei podkreślała, że to była świeża relacja, której chciała dać szansę, ale nie chciała niczego wymuszać.

Metamorfoza Basi z "Rolnik szuka żony"

Początek 2026 roku przyniósł niespodziewaną metamorfozę uczestniczki 12. edycji "Rolnik szuka żony". Basia opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie, na którym prezentuje się zupełnie inaczej niż podczas emisji show.

Rolniczka wróciła do fryzury sprzed lat i nie tylko zdecydowała się na ciemniejsze, wyraźnie krótsze włosy, ale też na nowoczesne ułożenie. Co więcej, Basia zrezygnowała z charakterystycznych okularów, co dodatkowo wpłynęło na zmianę jej wizerunku. Naturalny makijaż podkreśla jej urodę, a promienny uśmiech dopełnia efekt przemiany.

Internauci zachwyceni nowym wizerunkiem Basi z "Rolnika"

Nowe zdjęcia Basi wywołały lawinę reakcji w internecie. Internauci nie kryją zachwytu nad przemianą uczestniczki „Rolnik szuka żony”. W komentarzach dominują pozytywne opinie:

Sztos!

Pięknie Basiu!

Mateusz może żałować

Jan Wam się podoba metamorfoza Basi z "Rolnika"?

