Paulina Gałązka to aktorka o wyjątkowo bogatym dorobku artystycznym. Telewidzowie poznali ją jako Joannę Dworzak w serialu „Pierwsza miłość”. Od tej roli jej kariera nabrała tempa. Zagrała w popularnych produkcjach filmowych, takich jak „Dziewczyny z Dubaju”, komedii „To się nie dzieje” oraz w głośnym filmie „Sami swoi. Początek”.

Nie tylko ekran ją fascynuje - od 2013 roku związana jest z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie regularnie występuje. Paulina jest również znana jako głos polskiej Barbie w kinowym hicie z 2023 roku.

Paulina Gałązka wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

To już potwierdzone - Paulina Gałązka weźmie udział w 18. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” emitowanego przez Polsat. Informację ujawniono na oficjalnym Instagramie programu.

Czas na kolejne gorące nazwisko. W 18. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zatańczy Paulina Gałązka. (...) Od lat zachwyca swoją obecnością na ekranie, a teraz pokaże zupełnie nowe oblicze. Gotowa na taneczne wyzwania i walkę o Kryształową Kulę?! Już nie możemy się doczekać! - przekazała produkcja show

Decyzja o udziale w tanecznym show to dla Pauliny nowe, ekscytujące doświadczenie. Jak poradzi sobie z intensywnymi treningami i występami na żywo? Jej sceniczna obecność i doświadczenie aktorskie mogą okazać się atutami na parkiecie.

Fani zachwyceni udziałem Pauliny Gałązki w "Tańcu z gwiazdami"

Pod postem z ogłoszeniem informacji o udziale Pauliny Gałązki w "Tańcu z gwiazdami" szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów. Wielu z nich już nie może się doczekać, by zobaczyć piękną aktorkę na parkiecie.

No teraz to muszę oglądać te edycję

Super. Bardzo pozytywna energia i szczerość bije od Pani Pauliny. Trzymam kciuki w tanecznej przygodzie

Wow! Ale edycja

No to teraz już wiem, komu kibicować - piszą internauci

Kto jeszcze zatańczy w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Paulina Gałązka nie jest jedyną oficjalnie ogłoszoną osobą, która już wiosną zmierzy się w walce o Kryształową Kulę. W gronie uczestników znajdują się już:

Magdalena Boczarska,

Małgorzata Potocka,

Emilia Komarnicka,

Piotr Kędzierski,

Mateusz Pawłowski,

Gamou Fall.

To mocna i zróżnicowana obsada, która zapowiada wysoką jakość tegorocznej edycji. Widzowie mogą spodziewać się dużych emocji i widowiskowych choreografii.

