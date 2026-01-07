Z okazji 45-tych urodzin Pauliny Sykut-Jeżyny na oficjalnym profilu stacji na Instagramie pojawił się wpis, który wywołał falę reakcji internautów. Polsat przekazał swojej podopiecznej życzenia, do których dołączył masę wyjątkowych kadrów. Nie zabrakło ciepłych komentarzy od fanów i przyjaciół gwiazdy z show-biznesu.

Paulina Sykut-Jeżyna ma powód do świętowania

Paulina Sykut-Jeżyna, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek polskiej telewizji, urodziła się 7 stycznia 1981 roku w Puławach, co oznacza, że dzisiaj (7 stycznia) obchodzi swoje 45 urodziny. Jej droga zawodowa zaczęła się już na początku lat 2000., kiedy to uczestniczyła w drugiej edycji programu "Idol", co otworzyło jej drzwi do medialnego świata.

W kolejnych latach budowała swoją pozycję jako prezenterka - przez wiele lat prowadziła program "Muzyczne listy" w TV4, a od 2007 roku jest związana z telewizją Polsat, gdzie zaczynała od prezentowania prognozy pogody, by później pojawiać się w coraz większej liczbie popularnych programów telewizyjnych.

Z czasem Sykut-Jeżyna stała się twarzą rozrywkowych i muzycznych formatów - prowadziła "Must Be the Music. Tylko muzyka" oraz magazyny o kulturze, a od 2016 roku wspólnie z Krzysztofem Ibiszem jest jedną z prowadzących telewizyjny hit "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Jej profesjonalizm, energia i naturalna obecność przed kamerą przyniosły jej uznanie widzów i branży - między innymi zdobywała Telekamery w kategorii prezenter pogody. Poza telewizją Paulina aktywnie uczestniczy w wydarzeniach na żywo, prowadzi imprezy plenerowe oraz utrzymuje silną obecność w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się również fragmentami życia prywatnego.

Urodzinowa niespodzianka Pauliny Sykut-Jeżyny

7 stycznia 2026 roku Paulina Sykut-Jeżyna świętuje swoje 45 urodziny. Z tej okazji telewizja Polsat postanowiła sprawić prezenterce wyjątkową niespodziankę. Na oficjalnym profilu stacji na Instagramie opublikowano serię zdjęć gwiazdy, które szybko przyciągnęły uwagę fanów i współpracowników, wywołując falę ciepłych komentarzy i gratulacji.

Do fotografii dołączono serdeczne życzenia, pełne pozytywnych emocji i dobrych myśli. Paulinie życzono m.in. zjawiskowych stylizacji, najlepszych spotkań, wielu pięknych wzruszeń, obecności cudownych ludzi wokół oraz niezapomnianych, szalonych imprez. Gest stacji spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, a internauci chętnie dołączali do urodzinowych gratulacji dla jednej z najbardziej lubianych prezenterek Polsatu.

Najlepszego dla pięknej Jubilatki. Pomyślności wszelakiej

Wszystkiego najlepszego!

Spełnienia wszystkich marzeń czytamy w komentarzach.

Zobacz także: