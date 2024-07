Wczoraj wieczorem w Warszawie odbył się kolejny duży pokaz mody. Tym razem swoją kolekcję zaprezentował Mariusz Przybylski, a na wydarzeniu pojawiło się sporo rodzimych gwiazd. Przypomnijmy: Blisko 30 gwiazd na pokazie Przybylskiego

Wśród nich znalazła się Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Dziennikarka postanowiła podkreślić swoją figurę przylegającą czarną sukienką do połowy łydki, do której dobrała szpilki i kopertówkę. Niestety, nie przewidziała, że flesze fotoreporterów sprawią, że będziemy mogli zobaczyć co ma pod sukienką. W efekcie Paulina błysnęła umięśnioną pupą i stringami. Mogło być gorzej, ale na szczęście stanik był na swoim miejscu.

Gwiazdy powinny być przygotowane na taką ewentualność?

Gwiazdy na pokazie Mariusza Przybylskiego: