Paulina Młynarska udzieliła szczerego wywiadu o chorobie i śmierci swojego ojca. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca 2017 roku po długiej chorobie. Śmierć Młynarskiego wywołała ogromny żal i smutek w świecie polskiej kultury. Artystę żegnało wiele znanych osób, które tłumnie stawiły się na pogrzebie na warszawskich Powązkach. Młynarskiego z wielkim bóle żegnali również bliscy. Dzieci poety: Paulina, Agata i Jan, opiekowały się ojcem do ostatnich chwil. Paulina Młynarska opowiedziała o tym trudnym czasie pożegnania ukochanego taty.

Trudno mi o tym mówić i chyba nawet nie chcę. Musimy sobie na nowo poukładać świat bez Taty, który był niesamowicie mocną osobowością. To nie będzie łatwe - wyznała dziennikarka na łamach "Show".

Paulina Młynarska nie ukrywa, że opieka na chorym ojcem była sporym wyzwaniem. Na szczęście, trudna sytuacja rodzinna zjednoczyła rodzeństwo, które wymieniało się dyżurami nad ojcem.

Byliśmy we trójkę, więc naprawdę błogosławiłam los, że mam rodzeństwo. Dawniej darliśmy ze sobą koty, między nami była też spora różnica wieku. Dzięki bratu i siostrze mogliśmy podzielić się tą opieką - powiedziała Paulina Młynarska.

Córka Wojciech Młynarskiego zdradziła, że jej relacje z rodzeństwem nie zawsze były tak dobre, jednak choroba ojca całkowicie to zmieniła. Wszyscy troje współdziałali, wspierali siebie i z wielką troską dbali o ojca, co umocniło również więź między nimi.

Były okresy, żeśmy się różniły z siostrą, ale teraz jesteśmy już jak stare wróble. Agata przekroczyła pięćdziesiątkę, a ja za chwilę skończę 47 rok, mamy dość mądrości życiowej, aby wiedzieć, co jest naprawdę ważne. I dlatego staramy się, żeby nasze stosunki były przyjemne. (...) Mogę powiedzieć tyle, że choroba Taty bardzo nas do siebie zbliżyła. Ona nas konfrontowała z tym, że musieliśmy współpracować. Trzeba było wypracować wspólne stanowiska na różne tematy. Działaliśmy jak bardzo zgrana ekipa. To jest źródło dużej satysfakcji - powiedziała Młynarska w "Show".