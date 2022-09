Oliwia i Łukasz to najmłodsi jak dotąd uczestnicy " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Gdy poznali się na planie ona miała 24 lata, on był rok starszy. Mimo to, bardzo szybko zdecydowali się na założenie rodziny. Szybko też zdobyli sympatię widzów. Wyglądali na parę wręcz idealną - a w finałowym odcinku 4. edycji show widzowie dowiedzieli się, że Oliwia jest w ciąży . Synek, który urodził się niecały tydzień po emisji finału programu, w którym poznali się rodzice - dokładnie w Dzień Matki 2020 - dostał na imię Franek. Jednak miłość rodziców nie przetrwała próby czasu, Oliwia i Łukasz rozstali się , gdy chłopczyk miał ledwie pół roku. Choć widzowie wielokrotnie już spekulowali, że Oliwia i Łukasz do siebie wrócą, jak dotąd nie dali sobie kolejnej szansy na miłość. Jak podkreślają, łączą ich tylko relacje rodzicielskie przy opiece nad małym Franiem. Teraz uczestniczka pochwaliła się zdjęciem z wakacji. Jak pisze spędza je kompletnie sama i bardzo jej się to podoba. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia o synku: "Tak się kończy zaczepianie Franusia" Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o samotnych wakacjach Oliwia Ciesiółka, uczestniczka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma spore grono obserwatorów na Instagramie. Właśnie postanowiła pokazać im nowe, gorące zdjęcie w kostiumie kąpielowym i napisać o swoich samotnych wakacjach... Wakacje w pojedynkę. Odkryłam, że takie rozwiązanie ma mnóstwo zalet. Pobycie przez jakiś czas z samą sobą stwarza dobre warunki, by nabrać nieco dystansu do wszystkiego. Przede wszystkim niezależnie od nikogo mogę planować swój dzień. Mam przestrzeń, by swobodnie pomyśleć, co...