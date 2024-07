Paulina Krupińska jest w górach i bawi się na weselu! Krupińska wrzuciła zdjęcie w góralskim stroju i podpisała, że właśnie jesteś na weselu!

Paulina Krupińska świetnie wygląda w stroju góralskim jak rodowita góralka. Zobaczcie sami.

Paulina Krupińska wstawiła to zdjęcie, by przypomnieć o swoim programie "Wychować i nie zwariować". Szkoda, że to nie jej wesele z Sebastianem Karpielem-Bułecką... Ale i tak w ludowym stroju Paulina wygląda cudownie!

Paulina Krupińska niedługo będzie wybierać nową Miss Polonię. W końcu odda koronę.

Paulina Krupińska ma roczną córeczkę Antosię z Sebastianem Karpielem-Bułecką.