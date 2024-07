Paulina Krupińska pierwszy raz tak szczerze o macierzyństwie! Modelka przechodzi teraz jeden z trudniejszych okresów, ponieważ jej córeczka właśnie ząbkuje, a jak wiadomo każde dziecko ciężko to znosi. Do tej pory Antosia nie sprawiała większych problemów, a Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wielokrotnie mówili o tym w wywiadach. Tymczasem gwiazda porównuje macierzyństwo do ...nieustającej imprezy. Na szczęście modelka ma dużo wsparcia w swoich fankach, które podobnie tak jak ona przechodziły przez ten trudny czas w swoich domach. Na jej profilu na Instagramie, gdzie zamieściła takie porównanie, pojawiło się dużo komentarzy jej fanek:

Skad ja to znam.. Od prawie 10 miesiecy kazda noc jest nieprzespana ???? Mamy to samo ???????????? i pomyśleć że to tylko 20 ząbków ???????? Dzieci są wspaniałe nie wazne czy płaczą czy krzycza. Jeśli mamy wsparcie partnera to wszystko da się przeżyć.. A macierzyństwo jest czymś pięknym ????????????

Co ważne, gwiazda ma również oparcie w najbliższych, którzy bardzo jej pomagają przy zajmowaniu się córeczką.

Paulina Krupińska o macierzyństwie

Córeczka Pauliny Krupińskiej właśnie zaczęła ząbkować