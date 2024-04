Druga edycja programu "Kanapowczynie" budzi spore emocje za sprawą jednej z uczestniczek. Paulina jest mamą trójki dzieci, ale to one muszą pomagać jej w ubieraniu czy zakładaniu butów, bo te proste czynności sprawiają jej ogromny problem. Teraz wyszło na jaw, że uczestniczka w ogóle nie bawi się ze swoimi dziećmi. Jej wyjaśnienie może szokować!

Paulina w drugiej edycji programu "Kanapowczynie" jest bez wątpienia najbardziej kontrowersyjną uczestniczką. Już na początku swojej przygody w programie zaskoczyła informacją na temat swoich zdolności kulinarnych, a raczej ich braku, kiedy nie była w stanie pokroić koperku, a teraz się okazuje, że mama trójki dzieci ma dużo więcej do naprawy w swojej relacji z pociechami. Internautów do czerwoności rozgrzało wyznanie Pauliny dotyczące tego, że nie bawi się ze swoimi dziećmi, bo jej się nie chce.

Prowadzący nie krył zaskoczenia i zapytał:

No, a z czego to wynika?

Uczestniczka nie ukrywa, że jej dzieci mają sporo obowiązków w domu, a ona po pracy śpi. Okazuje się, że dzieci Pauliny chciałyby, żeby to się zmieniło, ale ona zaskoczona odparła:

Internauci nie kryją oburzenia po tym, co powiedziała Paulina z "Kanapowczyń", a w sieci zawrzało. Widzowie hitu TTV uważają, że uczestniczka powinna za wszelką cenę chcieć zmiany dla dzieci i piszą wprost, że ma wspaniałe pociechy, które nie tylko jej pomagają, ale i kibicują:

