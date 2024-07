Paulina Krupińska to jedna z najpiękniejszych Polek, która po wygraniu konkursu Miss Polonia zaczęła brylować na salonach. Jak na razie robi to z głową i wykorzystuje swoją popularność na realizację swoich marzeń. Ostatnio modelka podpisała kontrakt z jedną z marek odzieżowych, która skierowana jest do najbardziej wymagających klientek. Zobacz: Paulina Krupińska została twarzą kampanii marki odzieżowej. Ubrania promuje seksowną sesją

Poza modelingiem Krupińska ma też inne pasje. Jak się okazuje lubi też gotować i ma także swoje popisowe dania. Postanowiła także wprowadzić pewne zmiany dotyczące przygotowywania posiłków, aby obyło się bez wpadek:

Mam dań popisowych ostatnio pare. Robię świetne krewetki, dodatkowo serwuje świetny szpinak. Mam swoje triki, bo dodatkowo podaje jakieś serki. No i moim popisowym ciastem jest ciasto marchewkowe. Co ciekawe, ja kiedyś przypalałam nawet herbatę. Jestem taką osobą, że jak gotuje to jeszcze robię tysiąc innych rzeczy, więc jakiś czas temu sobie postanowiłam, że jak już będę gotować to będę robiła tylko to. My kobiety mam podzielność uwagi, ale zdecydowałam, że będę w tym taka męska i jak będę robiła jedną rzecz to będę ją robiła porządnie.