Już za dwa tygodnie w Moskwie odbędą się wybory Miss Universe 2013. Nasz kraj reprezentuje piękna Paulina Krupińska. Najbliższe kilkanaście dni w mediach bez wątpienia będzie należało właśnie do niej. Zainteresowanie wokół Miss Polonii podsyci z pewnością nowy numer "Shape", w którym Paulina pozuje na okładce. Zobacz: Krupińska w samym bikini przed Miss Universe. Taką zobaczy ją świat

Krupińska w krótkiej mini eksponuje zgrabne nogi, a we wzorzystym topie odsłoniła smukłe ramiona. Mocno trzymamy kciuki, aby jurorom przypadła do gustu zgrabna figura i uroda Polki. Póki co docenił ją już rosyjski projektant Tony Ward, który zaprosił Paulinę i 20 innych Miss (z pośród 110!) do swojego pokazu w ramach Mercedes Benz Fashion Week Moscow.

Jak oceniacie Miss Polonię w takim lekko wakacyjnym wydaniu?

(fot. Shape nr 11(164)/listopad 2013, Marquard Media Polska Sp z o.o.)

