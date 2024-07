Z piastowaniem tytułu Miss Polonia wiąże się sporo obowiązków. Paulina Krupińska, która nosi koronę od pół roku zdążyła się już o tym przekonać. Najpiękniejsza Polak oprócz tego, że przygotowuje się do wyborów Miss Universe, od czasu do czasu pokazuje się na różnego rodzaju eventach. Wczoraj była gościem spotkania prasowego marki Maac Anthony.

Na evencie prezentującym najnowsze produkty do pielęgnacji włosów Paulina wyglądała promiennie. Krupińska miała na sobie granatową sukienkę o sportowym kroju z rozkloszowanym dołem i białymi wstawkami optycznie modelującymi figurę. Do kreacji Miss Polonia dobrała niebieską torebkę od Sabriny Pilewicz i beżowe szpilki. Wczorajszy look gwiazdy doskonale podkreślał jej zgrabne nogi.

Paulina z uśmiechem na twarzy pozowała fotoreporterom. Jak oceniacie tą stylizacje Miss?

