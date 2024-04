Tego w historii "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie było! Dagmara Kaźmierska w ostatnim odcinku show Polsatu zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała się w dość oryginalnych butach na parkiecie. Wszyscy patrzyli na nogi gwiazdy, która nie zatańczyła w specjalnych, tanecznych butach, ale wybrała pasujące do kreacji... klapki.

Reklama

Dagmara Kaźmierska zatańczyła w klapkach. Tego w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze nie było!

Dagmara Kaźmierska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami". I chociaż jurorzy od samego początku bardzo krytycznie oceniają jej występy, to fani są nią zachwyceni i cały czas głosują, żeby przechodziła do kolejnych odcinków. Niestety, w minioną niedzielę Dagmara Kaźmierska została upokorzona punktacją w "Tańcu z Gwiazdami", a jurorzy naprawdę ostro komentowali jej postępy w programie. Co ciekawe, "Królowa życia" zatańczyła aż dwa tańce, a podczas drugiego występu zrobiła coś, czego w historii programu jeszcze nie było!

EastNews

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zaprezentowali Broadway Jazz, ale nie tylko układ i taneczne ruchy "Królowej życia" zwracały uwagę widzów. Wszyscy patrzyli również na buty, w jakich zatańczyła gwiazda. Okazuje się bowiem, że Dagmara Kaźmierska zatańczyła w klapkach! Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" w rozmowie z celebrytką zwróciła uwagę, że jeszcze żadna uczestniczka w historii programu nie weszła na parkiet w klapkach.

Ty jesteś pierwszą w historii gwiazdą, która tańczy bez butów tanecznych, ale w szpileczkach eleganckich takich, w klapeczkach komentowała Paulina Sykut.

Dagmara Kaźmierska skomentowała to krótko:

Kochana, bo królowa jest tylko jedna odpowiedziała gwiazda.

Wojciech Olkusnik/East News

Widzieliście występ Dagmary Kaźmierskiej w klapkach? Tylko spójrzcie, jak sobie poradziła!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Już nawet Hakiel ma dosyć tego cyrku". Afera po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami"