Jesienią TVP2 pokaże trzecią edycję "The Voice of Poland". Program już teraz wzbudza sporo emocji. Wszystko za sprawą składu trenerów, którzy zasiądą w fotelach jurorskich i będą szukali najlepszego głosu w kraju. Do tej pory wiadomo było, że w show ze względu na ciążę nie weźmie udziału Justyna Steczkowska, która w poprzedniej edycji wzbudzała sporo emocji. Zobacz: Ciężarna Steczkowska w obszernej sukni w finale "The Voice"

Dziś AfterParty.pl dowiedziało się, że z programu odeszła Patrycja Markowska. Charyzmatyczna wokalistka zrezygnowała z dalszego udziału w show m.in. ze względu na zobowiązania zawodowe.

- Patrycja bardzo przeżywała wszystkie wybory, których musiała dokonywać w programie. Zdarzało się nawet, że Patrycja nie spała po nocach myśląc o uczestnikach. Mimo długich rozmów nie dała się jednak przekonać i postanowiła, że nie weźmie udziału w najbliższej edycji. Poza tym trudno byłoby jej to pogodzić z koncertami. Jest ich bardzo dużo a zdarza się, że gra po dwa koncerty dziennie. - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl osoba z otoczenia gwiazdy.

Udział w "The Voice" pomógł Patrycji Markowskiej w powrocie na scenę, o czym świadczy zapełniony terminarz koncertowy. Decyzja wokalistki z pewnością nie ułatwiła producentom wyboru nowych trenerek do programu. Teraz do obsadzenia są już dwa wolne fotele. Na giełdzie nazwisk do tej pory pojawiły się m.in. Ewa Farna i Monika Brodka. Jesteśmy ciekawi kogo ostatecznie zobaczymy w widowisku.

