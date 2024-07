1 z 8

Już na wiosnę do ramówki TVN powróci hitowy program "You Can Dance". Młodzi ludzie znowu będa mogli wykazać się swoim tanecznym talentem i zdobyć kontrakt, który być może odmieni ich życie. Właśnie ruszyły pierwsze castingi, które otwiera i prowadzi charyzmatyczna Patricia Kazadi. Artystka jak zawsze wyróżnia się nie tylko osobowością, ale i stylem.

Zobacz: Rusin w obcisłych spodniach na castingu. To nie był trafiony wybór

Właśnie wczoraj ruszył casting we Wrocławiu, gdzie artystka również się pojawiła. Jak zwykle Kazadi zaszalała ze stylizacją i wyglądała bardzo oryginalnie. Czarne spodnie z przyszytą u dołu bluzą to najmocniejszy punkt tej stylizacji. Do tego koronkowa bluzka i skórzana kamizelka. Wszystko jakby z innej bajki, ale nie dla prezenterki. Dodatkową furorę robi nowy kolor włosów Patrici, w którym wygląda rewelacyjnie. Całość uzupełnia złota biżuteria, która doskonale pasuje do czarnego total looku.