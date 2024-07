"Seks w wielkim mieście" powraca w nowej wersji, z zupełnie nowymi aktorkami. Nowe odcinki będą pokazywać młodość czterech bohaterek, a samą Carrie Bradshaw na początku zobaczymy jeszcze jako licealistkę mieszkającą w małym miasteczku.



Tworzeniem nowej wersji serialu zajęli się twórcy "Plotkary", Josh Schwartz i Stephanie Savage. Z serialem na dobre pożegnali się m. in. Darren Star i Sarah Jessica Parker z oryginalnego serialu.

Krytycy przewidują, że po tych zmianach "Seks w wielkim mieście" będzie już zupełnie inną produkcją, bardziej przypominającą serial „Plotkara”. Jak się wam podoba nowy pomysł na prequel Sex and the City, zatytułowany "The Carrie Diaries"? Będziecie go oglądać?



Tak prezentują się pierwsze kadry z Anną Sophią Robb w roli "Carrie Bradshaw":