Osi Ugonoh dzięki wygranej w programie Top Model wreszcie może spełniać swoje marzenia. W modelingu czuje się jak ryba w wodzie, a za sobą ma już kilka ciekawych projektów. Ostatnio wzięła udział w fantastycznych pokazie Joanny Przetakiewicz, gdzie została główną gwiazdą wybiegu. Oprócz niej pojawiła się również inna uczestniczka show, Marta Sędzicka. Zobacz: Osi i Sędzicka na wybiegu podczas pokazu La Manii

Zwyciężczyni programu podkreśla, że zwycięstwo w Top Model wywróciło jej życie do góry nogami. To właśnie wtedy zdała sobie sprawę, że modeling to jest to, co chce w życiu robić. Bez wątpienia wychodzi jej to świetnie, co już nie raz udowodniła. W rozmowie z portalem Vumag wyznała, że na razie spełnia się w Polsce, ponieważ nie otrzymuje jeszcze propozycji zzagranicy. Osi ma jednak bardzo ambitne plany i wyjawiła, że marzy jej się okładka na dwóch dużych pismach, które są wyroczniami modowymi na całym świecie:

Chciałabym się znaleźć na jakiejś większej okładce. Może Vogue albo Harper''''s Baazar. Takie moje skryte marzenia. Zobaczymy jak to się potoczy.



Uda jej się?

