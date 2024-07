Emocji podczas tegorocznych Oscarów nie brakowało. Było kilka niespodzianek, ale w większości werdykt Akademii był do przewidzenia. Jednak my nie zajmujemy się filmem, a stylem gwiazd. Dlatego też od razu przechodzimy do najciekawszych fryzur, które można było zobaczyć na czerwonym dywanie.

Reklama

Sprawdź modne fryzury w stylu gwiazd

Reklama

W oczy najbardziej rzuciła nam się elegancka i klasyczna fryzura Sandru Bullock. Doskonałe, hollywoodzkie fale prezentowały się na niej wspaniale. Zwróciłyśmy również uwagę na ciekawe upięcia. Najbardziej spodobały nam się te w wykonaniu Lady Gagi i Julii Roberts. Jeden misterny, a drugi z delikatnie poluzowanymi kosmykami. A jakie fryzury zaprezentowały inne gwiazdy? Jak podczas Oscarów 2014, uczesana była Emma Watson, Charlize Theron, czy Anne Hathaway?

Zobaczcie więcej fryzur gwiazd podczas Oscarów 2014: