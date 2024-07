Szymon Majewski pochwalił się orderem, który właśnie otrzymał. To... cóż by innego: Order Uśmiechu! Jak podkreśla znany dziennikarz i zawodowy kpiarz, to dla niego najważniejsza nagroda.

Reklama

Dziś dostałem najważniejszą dla mnie nagrodę: Order Uśmiechu! Mam legitymację nr 990. Dziękuję dzieciom z Fundacji Spełnionych Marzeń za nominację! - napisał.

Szymon Majewski to w polskich mediach od lat człowiek-instytucja. Zaczynał w Radiu Zet, potem przeniósł się do telewizyjnych show. W ostatnim czasie słynie ze swoich kpiarskich wpisów w Internecie - jak choćby jednym z ostatnich, że został... szafiarzem.

Nie wszyscy wiedzą jednak o innym, mniej głośnym obliczu Szymona. Od dawna pomaga dzieciom-podopiecznym Fundacji Spełnionych Marzeń. Uczestniczy w spotkaniach, czyta im książki, prowadzi imprezy, współorganizuje spotkania gwiazdkowe w różnych miejscach w Polsce. Ba, występuje nawet w pokazach mody :)

Za to wszystko zapewne dostał od chorych dzielnych dzieciaków nominację do nagrody i finalnie Order Uśmiechu. Bodaj najpiękniejsze z odznaczeń, bo przyznawane przez dzieci.

Serdecznie gratulujemy nagrody!

Zobacz także

Oto wpis Szymona - wspólna fotografia z Kapitułą Orderu:

Dziś dostałem najważniejszą dla mnie nagrodę: Order Uśmiechu! Mam legitymację nr 990. Dziękuję dzieciom z Fundacji Spełnionych Marzeń za nominację! Na zdjęciu Kapituła Orderu.

Posted by Szymon Majewski on Monday, December 14, 2015

Reklama

Szymon Majewski