Zazwyczaj zastanawiamy się, jak gwiazdy wyglądają bez makijażu czy retuszu, jednak w przypadku aktorek kultowego już serialu "Orange is the new black" jest zupełnie odwrotnie! Serialowe więźniarki występują na ekranach w skrajnie naturalnym wydaniu, ewentualnie z posiniaczonymi twarzami lub ciałami, przetłuszczone włosy, wysuszone usta czy podkrążone oczy to ich codzienność. Nic dziwnego więc, że wszyscy zastanawiają się, jak gwiazdy tej produkcji wyglądają na co dzień, a my znamy odpowiedź! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak prezentują się pierwszoplanowe bohaterki w "Orange is the new black" w zupełnie innym wydaniu!

"Orange is the new black" to serial produkcji Netfllix. Niedawno odbyła się premiera 6. sezonu, a my poznaliśmy dalsze losy bohaterek. Serial oparty jest na wspomnieniach Piper Kerman, która o swoim pobycie w amerykańskim więzieniu napisała książkę. W rolę Piper Kerman, wciela się Taylor Schiling.