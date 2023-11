Reklama

To najlepsze, co dziś zobaczycie! Netflix opublikował właśnie reklamę najnowszego sezonu serialu "Orange is the new black" z udziałem samej Magdy Gessler! Co gwiazda TVN robi w reklamie? Oczywiście testuje więzienną kuchnię, krytykuje potrawy ugotowane przez Red, więzienną kucharkę i jest po prostu w swoim żywiole. "Kuchenne rewolucje" w "Orange is the new black"? Wszystko możliwie dzięki platformie Netflix!

I wtedy wchodzi Magda. Cała na pomarańczowo. Szósty sezon Orange Is the New Black podano na Netflix - piszą na Facebooku.

Gratulujemy pomysłowości!

Zobaczcie wideo, które na pewno będzie jednym z największych hitów sieci w tym roku!