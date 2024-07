Słoneczna pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, a skóra ciała, muśnięta promieniami słońca, nabiera pięknego koloru. Opalajmy się jednak rozsądnie i nie zapominajmy o odpowiedniej ochronie skóry.

Promieniowanie słoneczne dociera do nas przez cały rok i niestety przyspiesza proces starzenia skóry. Zawarta w skórze melanina pełni w niej rolę naturalnego filtra, który jednak jest zbyt słaby, aby skutecznie mógł zabezpieczyć nas przed szkodliwymi promieniowaniami UV. Dlatego powinniśmy dodatkowo chronić naszą skórę stosując preparaty z odpowiednimi filtrami UV. Stosowanie kosmetyków ochronnych oraz zachowanie umiaru w opalaniu zaowocują nie tylko ładną, ale i zdrową opalenizną.

Zanim zaczniesz się opalać...

Aby przybywanie na słońcu było nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne, trzeba odpowiednio się do niego przygotować. Jeśli zażywasz lekarstwa, przeczytaj ulotkę i upewnij się czy możesz się opalać. Dieta bogata w owoce i warzywa zawierające beta karoten, tj. marchew, pomidory, morele złagodzi niekorzystne działanie promieni UV na skórę i w naturalny sposób wspomaga jej regenerację. Równie ważne jest przygotowanie dobrze zaopatrzonej kosmetyczki z kremami o właściwym filtrze, ale też tych do stosowania po opalaniu. Pamiętaj, że preparat z poprzedniego sezonu nie nadaje się do ponownego użycia, gdyż filtry zawarte w kosmetykach ulegają destabilizacji i nie chronią przed działaniem promieni słonecznych.

A kiedy już znajdziesz się na słońcu…

Naszymi sprzymierzeńcami będą: kosmetyki do opalania, nakrycie głowy chroniące przed udarem, okulary przeciwsłoneczne z odpowiednim filtrem i oczywiście zdrowy rozsądek. Unikaj przebywania na słońcu wtedy, gdy jest ono najsilniejsze, czyli w godzinach 10-13. Korzystając z kąpieli słonecznych unikaj stosowania perfum i kosmetyków kolorowych, które mogą spowodować przebarwienia skóry. Przed wyjściem na słońce koniecznie posmaruj ciało kremem z filtrem przeciwsłonecznym. Pamiętaj również, że dla skuteczniejszej ochrony aplikację preparatu powinniśmy powtarzać po każdym wyjściu z wody czy wytarciu ręcznikiem. Faktor preparatu powinien być tym wyższy, im jaśniejszą mamy karnację. W zależności od potrzeb możesz dobrać odpowiedni kosmetyk z serii Sun Ozon.

